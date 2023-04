Pražský dopravní podnik i Správa železnic využily prodlouženého víkendu hned k několika opravám. Až do úterního rána nejezdí v centru metro na linkách A a C. Pracovníci musejí vyměnit pražce, které mají za sebou už téměř padesát let a jejich věk je znát. Kvůli opravě na kolejích musejí cestující také využít autobusy mezi Prahou a Lysou nad Labem.