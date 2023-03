Pro turisty se začátkem dubna otevře jedna ze soutěsek v Hřensku. Dostanou se do ní poprvé od rozsáhlého požáru, který České Švýcarsko poničil loni v létě. Je to jedna z největších atrakcí parku a podnikatelé si od otevření slibují příliv turistů. Budou moci ale jen do Divoké soutěsky, kde nehořelo. Edmundova zůstává zavřená. Hřensko proto propustilo i část převozníků.