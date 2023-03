Lyžařskou kolizi herečky Gwyneth Paltrowové a optometristy Sandersona řeší soud

Soud v americkém Utahu řeší sedm let starý incident na sjezdovce. Šestasedmdesátiletý optometrista Sanderson žádá po oscarové herečce s milionovými zisky Gwyneth Paltrowové vysoké odškodné za údajné zranění s trvalými následky. Paltrowová zase tvrdí, že do ní narazil on a žádá od Sandersona jako odškodné jeden americký dolar. Soud tak řeší, zdali herečka svou nedbalostí srazila důchodce a nechala ho zraněného na místě nehody, nebo Sanderson narazil do Paltrowové a při zjištění o koho se jedná, začal plánovat obvinění.