Hra českého vývojáře byla nominována na prestižní cenu Festivalu nezávislých her v San Franciscu

Experimentální sci-fi hra Afterglitch herního vývojáře Vladimíra Kudělky byla nominována na prestižní cenu Festivalu nezávislých her v San Franciscu. Hra, na které vývojář pracoval sedm let, získala nominaci za nejlepší výtvarné zpracování a v kategorii inovativní tituly. Kudělka se inspiroval sci-fi ilustracemi ze 70. a 80. let i časopiseckou ilustrací od Zdeňka Buriana.