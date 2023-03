Do války se na ukrajinské straně osobně zapojily minimálně desítky - spíše však až stovky občanů České republiky. Mnoho z nich pomáhá distribuovat humanitární a potravinovou pomoc. Další působí jako zdravotníci v týlu i přímo na frontě. A pak je tu nezanedbatelné množství těch, kteří vzali zbraň do ruky a zapojili se přímo do bojů.