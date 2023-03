Stavba mostu na nejvytíženější silnici první třídy v Liberci se nachází v klíčovém momentu

Na podzim tohoto roku by měl být průjezdný nový most na silničním průtahu Libercem. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic označují obnovu mostu oficálně za rekonstrukci. Ve skutečnosti museli stavební dělníci původní most zdemolovat a na jeho místě postavit zcela nový. Stavba se v současnosti nachází v klíčovém momentu. Pomocí jeřábu pokládají dělníci dvanáctitunové železobetonové nosníky. Most by měl při běžné údržbě vydržet dalších sto let.