Prezident Petr Pavel netradičně vyrazil na státní návštěvu Slovenska autem, a to v doprovodu manželky a nejbližšího týmu. Bezpečnost hlídal Útvar pro ochranu prezidenta. Přeprava hlavy státu je do posledního detailu naplánovaná. Po celé trase jsou navíc na vytipovaných místech další hlídky, které by v případě potřeby pomohly.