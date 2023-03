Rybáři už mohou na spodním toku Bečvy chytat bez omezení. Jak ukázaly rozbory, rybí maso je nezávadné. Ještě nedávno přitom museli vracet úlovky zpět do řeky. Od ekologické havárie uplyne dva a půl roku. U soudu je ale případ na začátku a měl by se projednávat do prosince, pak se dají čekat odvolání.