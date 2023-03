Horolezci rozebírají skálu nad silnicí v Hřensku

V Českém Švýcarsku se po zimě daly do pohybu další skály. Je to přímý důsledek rozsáhlého letního požáru. Horolezci rozebírají bloky nad nejrušnější silnicí v národním parku. Ta je zavřená. Kamenné bloky se posunuly i ve svahu přímo nad soutěskami. Horolezci pracují na čtyřech místech najednou. Skály nejprve zabalili do sítí a teď je rozbíjejí. Rozbité kusy skal ukládají jen o pár metrů dál na místa, odkud nespadnou, ale pomohou ochránit před erozí ostatní masivy.