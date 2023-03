Granulát, který si výrobce léků Zentiva připravil, se sype do stroje a z něho padají tablety. Ty pak – i pod „dohledem“ kamery ČT – putují do rotačního stroje, kde se obalí suspenzí. Jednotlivé léky se nejdřív balí do blistrů, potom do krabiček s příbalovým letákem a odsud putují rovnou do skladu.