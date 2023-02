Dva významné mosty v centru Českého Krumlova čeká neodkladná rekonstrukce

V centru Českého Krumlova čeká rekonstrukce Lazebnický most i ten Edvarda Beneše. Město na tak rozsáhlé opravy nemá peníze, proto má v plánu rozložit je do dvou let a s žádostí o finanční pomoc se obrátilo na Jihočeský kraj. Například Lazebnický most napadla dřevokazná houba a do dvou let by se mohl dostat do havarijního stavu. Následovalo by okamžité uzavření mostu a velké problémy pro dopravu v centru. Město vlastní dvacet osm mostů a čtyři z nich potřebují nutnou opravu.