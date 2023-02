Autoři nové výstavy v pražském Centru architektury a městského plánování detailně prozkoumali rozmanité formy bydlení v hlavním městě. Do přehledu zahrnuli kromě klasických bytů a domů taky ty komunitní. Vlastní kapitolou jsou pak kuriozity z realitního trhu. Návštěvníci výstavy tak zavítají do běžných bytů, ale i třeba do kláštera.