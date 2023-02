I přes to, že v Pardubickém kraji byl minulý rok v květnu otevřen nejdelší visutý pěší most na světě, návštěvnost kraje se moc nezlepšila. S nízkým zájmem návštěvníků se kraj potýká dlouhodobě. Poslední studie ukazují, že problémem je hlavně nedostatečná nabídka a kapacita ubytování a špatná infrastruktura. Podle odborníků by cestovnímu ruchu pomohla i dostavba dálnice D35.