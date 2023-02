Nový Zéland zasáhl cyklon Gabrielle. Vláda zvažuje vyhlášení celonárodního stavu nouze

Zhruba 46 tisíc novozélandských domácností se ocitlo bez elektřiny poté, co severní část tohoto ostrovního státu zasáhl déšť a vítr provázející cyklon Gabrielle. Ten následuje jen dva týdny poté, co největší novozélandské město Auckland a jeho okolí zasáhly rekordní srážky, které způsobily rozsáhlé povodně, při nichž zahynuli čtyři lidé. Ministr pro zvládání nouzových situací Kieran McAnulty v úterý na tiskové konferenci řekl, že vláda zvažuje vyhlášení celonárodního stavu nouze. Pokud by tak učinila, bylo by to teprve potřetí v dějinách země.