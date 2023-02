Hasiči stále častěji vyjíždějí k požárům způsobeným sazemi v komínech. Právě to bylo zřejmě příčinou i pátečního zásahu hned osmi jednotek v Dobrušce. Škodu předběžně vyčíslily na 1,5 milionu korun. Hasiči proto varují před zanedbáním údržby. Práci jim přidělávají i propálené popelnice, do kterých lidé sypou žhavý popel. Uhlíky by se přitom měly sypat výhradně do kovových nádob.