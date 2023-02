V zámku u Loiry strávil slavný francouzský komik Louis de Funes posledních šestnáct let svého života. Ze světa filmu sem unikal do přírody. Pěstoval růže, na zahradě trávil celé hodiny. Spolu s osobním zahradníkem, který ho mnohé naučil. Lidé tu na něj stále vzpomínají. Od jeho smrti uplynuly v těchto dnech čtyři desítky let.