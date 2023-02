Rodině z Jindřichova Hradce shořel dům. S obnovou pomáhají přátelé i peníze od dárců

Před dvěma týdny shořel dům rodině Ježkových z Jindřichova Hradce. Stojí v jedné z nejstarších ulic, kde bývala židovská čtvrť. S opravami jim nyní pomáhají přátelé. „Jsou to všechno lidi, co chodí do práce a po práci a o víkendech ještě tady pracují v té špíně,“ uvedla Kateřina Ježková. Pomáhají i peníze od dárců, na účtu je nyní bezmála tři sta šedesát tisíc. Rodina ještě neví, jak velkou škodu pokryje pojistka. Peníze od dárců použijí na nejnutnější práce. „Velmi si toho cením, vůbec nevím, jak jsme si tohle zasloužili,“ uvedla Ježková.