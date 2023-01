Focení s nově zvoleným prezidentem po příjezdu do jeho volebního štábu po rozhovoru v Národním muzeu. Příznivci na prezidenta čekali také venku – a to i několik hodin. Společné snímky s Petrem Pavlem i první dámou pak lidé sdíleli na sociálních sítích. Jednomu z příznivců se podařilo dostat do bezprostřední blízkosti Petra Pavla, aby mu předal jeho podobiznu.