Волонтерство серед українців

Російське вторгнення, яке почалося 24 лютого минулого року, серед іншого підняло величезну хвилю інтересу до волонтерства серед українців. Понад 250 тисяч нових волонтерів віком від 14 до 82 років звернулись до Української Волонтерської Служби. Допомагають на деокупованих територіях, бійцям на фронті та в містах, окупованих російськими військами. Одним серед таких є окупований Мелітополь. Про це журналістці Чеського телебачення Віталії Токарчук розповіла засновниця та керівник Української Волонтерської Служби Анна Бондаренко.