Horníci a geologové prozkoumávají zásoby zlata a dalších drahých kovů v podzemí u Zlatých Hor na Jesenicku. Postupně provádějí desítky vrtů. Hotovo mají mít do dvou let. Výsledná studie ukáže, jestli by se obnova dobývání nerostů státu vyplatila. V tamních dolech se zlato z ekonomických důvodů přestalo těžit počátkem 90. let.