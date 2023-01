Zachytil srpnovou okupaci, život Romů i vlastní exil. Josef Koudelka oslavil 85 let

Srpnová okupace Československa v roce 1968 změnila fotografu Josefu Koudelkovi život. Pořídil během ní snímky, které později obletěly svět, a on sám je v jistém smyslu následoval – po invazi odešel do ciziny, získal azyl ve Velké Británii, později se přestěhoval do Paříže a do vlasti se mohl vrátit až po pádu komunistického režimu. Jeden z nejúspěšnějších českých fotografů nyní oslavil pětaosmdesáté narozeniny.