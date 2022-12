Ledopád na skále ve Víru u řeky Svratky se letos poprvé za třináct let, co tam vzniká, vytvořil už před Vánocemi. Mohou za to mrazy z uplynulých týdnů. Pokud ledopád vydrží, už v sobotu sedmého ledna se na něm uskuteční Mistrovství České republiky v ledolezení.