Milionové škody každoročně sčítají majitelé lesů kvůli poškození nově vysazených stromků lesní zvěří. Zabránit by tomu mohli oplocením sazenic. Jak ale uvádějí, přišlo by je to na další statisíce korun. Aby stát lesníkům pomohl, dává nově myslivcům výjimky a povoluje i noční odlov přemnožených druhů, zejména srnek nebo daňků.