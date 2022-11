Stovky kilometrů silnic po celém Česku nemohou silničáři ošetřovat chemicky. Někde to zákon nedovoluje kvůli ochraně přírody, jinde se údržba nevyplatí. Například jen v Karlovarském regionu je to zhruba čtvrtina všech komunikací. Řidiče o tom informuje dopravní značení. Mnozí ho ale nerespektují. Jiné do nebezpečných situací dostane navigace.