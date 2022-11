Evropané plánují stoupat k oběžné dráze. Je možné, že z ní opět zazní čeština

Člen záložního týmu ESA, český kosmonaut Aleš Svoboda, má reálnou šanci, že se podívá do kosmu. Kdy by se to mohlo stát, ale jasné není. Zatím tak stále platí, že jediným Čechem, který kdy byl na oběžné dráze, zůstává Vladimír Remek. A to už více než čytřicet let nazpět. Evropská vesmírná agentura má v plánu do budoucna létat i bez pomoci Spojených států, ve své vlastní kosmické lodi.