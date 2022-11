Jindřichův Hradec na jihu Čech plánuje velké změny v dopravě v centru města. Důvodem jsou nebezpečné situace, které vnikají v úzkých uličkách před některými školami, a to zejména před začátkem vyučování a také po jeho skončení. Město by tak chtělo některé ulice například zjednosměrnit. Někteří rodiče se ale obávají, že to situaci ještě zhorší.