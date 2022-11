Kvůli teplému podzimnímu počasí musejí ovocnáři nebo zelináři letošní sklizenou úrodu chladit, jinak by ztratila svou kvalitu. Třeba brambory by v teple začaly klíčit a jablka by ztratila původní chuť i šťavnatost. Protože jsou teď ale ceny energií až trojnásobné, někteří farmáři zvažují, zda se jim v příštím roce vyplatí v pěstování pokračovat.