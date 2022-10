Na historické Kozí dráze z Děčína do Telnice končí první turistická sezona po čtrnácti letech. Vlaky jezdí ale jen po polovině trati; dál musejí zájemci pěšky. Ústecký kraj nyní chce po Správě železnic, aby zprovoznila trať v celé délce. Podle prvních odhadů by to však stálo 400 milionů.