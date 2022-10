První čtyři pražské tramvaje, které hlavní město vyřadilo a darovalo Ukrajině, ve čtvrtek ráno jeřáby naložily na kamiony. Z depa dopravního podniku vyjedou večer do Charkova, kde nahradí válkou zničené vozy. Do konce roku chce Praha do druhého největšího ukrajinského města poslat dvacítku svých tramvají.