Povodí Odry bude na Frýdecko-Místecku opravovat vodní dílo Baška, které už začali pracovníci postupně vypouštět. Stavební práce začnou příští rok na jaře a trvat by měly zhruba dva roky. Rekonstrukce, která by měla obsahovat vybudování bezpečnostního přelivu, nového skluzu a spadiště, by měla vyjít na 120 milionů korun.