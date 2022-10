Ve stanicích metra D mají být umělecká díla či bezpečnostní stěny

Je to půl roku, co začala stavba metra D. Náklady na tuto část linky jsou zhruba 14,5 miliardy korun a práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. Na stanicích mají být tradiční umělecká díla, jako jsou sochy, i moderní prvky - například interaktivní velkoformátové obrazovky. Vlakové soupravy budou průchozí mezi vozy a na nástupištích se po vzoru řady měst počítá s bezpečnostními stěnami s posuvnými dveřmi mezi peronem a kolejemi, které mají zabránit pádům do kolejiště.