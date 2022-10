Čelem se krizi, kterou prochází planeta, postavili rejdaři v sousedním Německu. Tam uvedli do provozu první dopravní loď poháněnou pouze elektřinou. Hladinu Bodamského jezera nově křižuje linka, která je s to pojmout až tři stovky pasažérů najednou. Plavidlo s nulovou uhlíkovou stopou by měly v blízké budoucnosti doplnit i další podobné stroje.