Školy začaly s testováním fyzické zdatnosti žáků. Ve čtyřech disciplínách prověří během dvou měsíců čtvrt milionu dětí na základních i středních školách. Jde o první takové šetření za posledních třicet let. Asociace školních sportovních klubů zdůrazňuje, že nejde o soutěž, ale šetření, které by mělo následně pomoci v praxi. Podrobnější zprávu s náměty by měla obdržet každá škola.