Pětatřicet let od představení Škody Favorit, vozidla, které doslova převezlo místní automobilový průmysl z dob komunismu do éry tržní ekonomiky. Na poměry totalitního Československa šlo o moderní auto, už proto, že jeho vzhled navrhoval italský designér. Nebylo to poprvé, rozhodně to ale nebylo ani běžné. Základní cena byla 84 600 korun, zhruba dvacet pět průměrných platů. Dnes by to byl přibližně milion.