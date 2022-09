Nový plavební kanál spojuje Baltské moře a Viselský záliv na severu Polska. Lodě už nemusejí přes ruské vody v okolí Kaliningradu. Varšava stavbu označuje za důležitý krok k nezávislosti na Moskvě. Slavnostní otevření se odehrálo přesně 83 let potom, co do země vtrhla sovětská armáda.