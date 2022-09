Lidé na rozloučení s královnou Alžbětou II. nosí medvídka Paddingtona, který se stal jejím maskotem

Zástupy lidí s květinami dál proudí k Buckinghamskému paláci do přilehlých zahrad. Mnozí ale kromě květin s sebou nosí ještě jeden drobný symbol posledních měsíců královnina života - postavičku medvídka Paddingtona, který se stal před nedávnem jejím maskotem. Postarala se o to sama Alžběta II., která na sklonku života, během oslav svých sedmdesáti let na trůně, svolila natočit překvapivé a vtipné video.