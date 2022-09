Blíží se volby. Lidé vyberou zastupitele obcí a senátory ve třetině obvodů

Do voleb zbýva pár dní. 23. září začnou lidé vybírat své zástupce do obecních zastupitelstev a taky do třetiny senátu. Hlasování se koná tradičně dva dny - v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. O složení senátu bude ale jasno až po druhém kole, které se uskuteční o týden později. Zájem o křeslo v horní komoře má 178 kandidátů, v komunálních volbách se o hlasy voličů uchází skoro 200 tisíc zájemců.