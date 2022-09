Příběh dvou českých letců RAF Františka Fajtla a Filipa Jánského představuje nový dokument Good Old Czechs (česky „Staří dobří Češi“). V úterý má slavnostní premiéru v pražském kině Lucerna. Snímek je vystavěný výhradně z dobových záběrů, a to i z těch dosud nezveřejněných. Do kin pro veřejnost vstoupí 15. září.