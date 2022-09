Na čaji s Paddingtonem či seskok s Bondem. Alžběta II. ukázala svůj smysl pro humor

Britská královna se zapsala i do historie pop kultury. Ovlivnila hudbu, literaturu i výtvarné umění. Její postava se objevila ve stovkách filmů a seriálů. Například do ceremoniálu při zahájení letních olympijských her v Londýně se tehdy šestaosmdesátiletá královna osobně zapojila velmi britským způsobem – simulovaným seskokem z vrtulníku v doprovodu „svého agenta 007“ Jamese Bonda. Při oslavách letošního platinového jubilea si zase vypila čaj s medvídkem Paddingtonem.