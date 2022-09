V jezeře Most ubývají dravé ryby. Zjistili to vědci, kteří tam v těchto dnech rybí populaci sčítají. Je to poprvé od otevření jezera veřejnosti v roce 2020. Vodní plocha vznikla zatopením bývalého hnědouhelného dolu a rybolov je na ní kvůli zachování kvality vody zakázaný.