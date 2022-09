Šest slepých ramen řeky Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště se vrací ke svému původnímu účelu. Během čtyř let byla zbavena nánosů bahna i nepůvodních rostlin. Z místa se stala nová odpočinková zóna, navíc za padesát až sto let by se oblast měla začít proměňovat v lužní les plný života.