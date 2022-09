Třicet let samostatnosti, dvacet let od prohlášení stáda běloušů národní kulturní památkou a k tomu tři roky od zápisu „Krajiny pro chov koní“ na seznam UNESCO. To jsou historické milníky, které si v úterý připomněli chovatelé v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.