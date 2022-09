Britský premiér Boris Johnson v pondělí opouští funkci. Jeho nástupce vybrali členové konzervativní strany z finále mezi ministryní zahraničí Liz Trussovou a bývalým ministrem financí Rishi Sunakem. Pro Johnsonovy věci již přijel do Downing Street 10 stěhovací vůz. Končící premiér se přitom netají tím, že by se do premiérského sídla zase rád vrátil.