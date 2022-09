Stovky turistů vyrazily do Českého Švýcarska. Nově se jim tam otevřely některé cesty do lokalit, kde nehořelo. Jenže řada lidí nerespektuje zákazy a snaží se dostat i do míst, která oheň poničil, třeba k Pravčické bráně nebo k soutěskám. Vydat se za zátarasy ale může být podle strážců parku nebezpečné.