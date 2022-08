Před začátkem školního roku upozorňují dopravní experti na zvýšené riziko nehod dětí. Na září totiž takových událostí připadá nejvíc. Rodiče by podle nich proto s malými žáky měli trénovat cestu do školy ještě během prázdnin. Preventisté zdůrazňují také to, že dětem pomáhá hlavně dobrý příklad dospělých.