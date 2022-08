K výročí 200 let od vyhlášení nezávislosti se do Brazílie vrátilo z portugalského Porta balzamované srdce Pedra I., prvního brazilského císaře a vládce, který vyhlásil nezávislost země na Portugalsku. Ve zlaté schránce odpočívalo jeho srdce přes 190 let. Právě do Portugalska ale později uprchl před vzpourou svých poddaných. A do exilu byl nucen odejít i jeho syn a následník.