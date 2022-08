Na spáleniště v Hřensku dál dohlíží hasiči. Některé trasy budou turistům týdny nepřístupné

Hasiči se obávají, že by se požár v Národním parku České Švýcarsko mohl znovu vznítit. Oblast dál hlídá na sedmdesát dobrovolných a čtyřicet profesionálních hasičů. Některá místa mohou zůstat pro turisty zavřené týdny i měsíce. Cesta na Pravčickou bránu vedoucí spáleništěm je navíc v havarijním stavu. Také proto národní park zvažuje, že by vytvořil nový přístup. Ten by navíc obcházel místo, které je v soukromých rukou a kde majitel za průchod vybírá vstupné.