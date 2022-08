Do Seiny zabloudila nemocná běluha. Veterináři ji museli utratit

Běluha severní se před týdnem ocitla daleko od arktické a subarktické oblasti, kde tito mořští savci s bohatou mimikou obvykle žijí. Doplavala do poloviny cesty od ústí řeky Seiny do Paříže. Záchranný tým ji uzavřel do zdymadla v obci Saint-Pierre-la-Garenne. Běluha byla podvyživená a trpěla. Veterináři ji proto museli utratit, oznámila veterinářka. K utracení kytovce došlo navzdory bezprecedentní záchranné operaci.