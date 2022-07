Stovky vrtů hloubí Ředitelství silnic a dálnic na plánované trase středočeské části D3. Podrobný průzkum zahájili silničáři poté, co Nejvyšší správní soud zamítl stížnost odpůrců a potvrdil západní variantu dálnice přes Posázaví. Ministerstvo dopravy věří, že do konce roku by mohlo mít platné územní rozhodnutí na první úseky. Šedesát kilometrů chce začít stavět za čtyři roky.