Pařížská radnice chce ztrojnásobit délku podzemního chladicího systému, který v letních měsících poskytuje městu úlevu od veder. Ekologicky udržitelný systém je napojený na vodu z řeky Seiny a do roku 2042 by měl dosáhnout délky 252 kilometrů. Stal by se tak nejrozsáhlejším na světě.